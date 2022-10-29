ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ТунисВ ожидании ЧМ-2022. Орлы Карфагена
  • 00:00
    • «Барселона» вырвала победу у «Валенсии» благодаря голу Левандовского
  • 23:42
    • «Лидс» вырвал победу у «Ливерпуля» на «Энфилде»
  • 21:00
    • Гол Медины принес ЦСКА победу над «Локо» в столичном дерби
  • 19:19
    • «Кадис» вырвал победу у «Атлетико» на 9-й добавленной минуте
  • 18:58
    • «Тоттенхэм» отыгрался с 0:2 и победил в матче с «Борнмутом»
    Все новости спорта

    «Интер» одержал крупную победу над «Сампдорией»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Сампдория Интер
    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Сампдорией» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

    «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер»

    На 21-й минуте Чалханоглу навесил от правого флажка в центр штрафной площади гостей, Де Врей выиграл верховую борьбу у Феррари и пробил головой с подступов к вратарской. Аудеро среагировать не успел.

    На 44-й минуте Бастони со своей половины поля практически с места выдал длинную передачу вперёд на Бареллу, который от защитника отклеился, ворвался в штрафную и мощным ударом под перекладину увеличил разрыв в счёте.

    А на 73-й минуте Хоакин Корреа со своей половины поля разогнал контратаку, сам по центру протащил мяч, ушёл от Верре, приблизился к штрафной площади, отлично пробив сходу между двумя защитниками.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Сампдория 3:0
    Голы: 1:0 Стефан де Врей (21'), 2:0 Николо Барелла (44'), 3:0 Хоакин Корреа (73') Интер: Андре Онана, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко Сампдория: Франческо Капуто, Филип Джуричич, Мехди Лери, Херард Йепес, Гонсало Вильяр, Маноло Габбьядини, Бруно Амионе, Омар Коллей, Алекс Феррари, Бартош Берешиньски, Эмиль Аудеро Предупреждения: Херард Йепес (19'), Омар Коллей (40'), Филип Джуричич (52'), Валерио Верре (57'), Маноло Габбьядини (61'), Алессандро Бастони (63'), Роналду Виейра (68')

    «Интер» набрал 24 очка и поднялся на 5-е место в таблице Серии А. «Сампдория» с 6 очками — на 18-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Василий Ломаченко победить после годовалого простоя?
  • Ломаченко — Ортис. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Зенит» снова победит?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Что покажет экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский?
  • Орловский — Де Лима. Прогноз и ставки
  • 1.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ломаченко — Ортис
  • Бокс
  • Сегодня в 05:05
    •  1.99
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.43
  • Прогноз на матч Орловский — Де Лима
  • Бокс
  • Сегодня в 00:50
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры