«Интер» одержал крупную победу над «Сампдорией»

Миланскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

На 21-й минуте Чалханоглу навесил от правого флажка в центр штрафной площади гостей, Де Врей выиграл верховую борьбу у Феррари и пробил головой с подступов к вратарской. Аудеро среагировать не успел.

На 44-й минуте Бастони со своей половины поля практически с места выдал длинную передачу вперёд на Бареллу, который от защитника отклеился, ворвался в штрафную и мощным ударом под перекладину увеличил разрыв в счёте.

А на 73-й минуте Хоакин Корреа со своей половины поля разогнал контратаку, сам по центру протащил мяч, ушёл от Верре, приблизился к штрафной площади, отлично пробив сходу между двумя защитниками.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Сампдория 3:0 Голы: 1:0 Стефан де Врей (21'), 2:0 Николо Барелла (44'), 3:0 Хоакин Корреа (73') Интер: Андре Онана, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко Сампдория: Франческо Капуто, Филип Джуричич, Мехди Лери, Херард Йепес, Гонсало Вильяр, Маноло Габбьядини, Бруно Амионе, Омар Коллей, Алекс Феррари, Бартош Берешиньски, Эмиль Аудеро Предупреждения: Херард Йепес (19'), Омар Коллей (40'), Филип Джуричич (52'), Валерио Верре (57'), Маноло Габбьядини (61'), Алессандро Бастони (63'), Роналду Виейра (68')

«Интер» набрал 24 очка и поднялся на 5-е место в таблице Серии А. «Сампдория» с 6 очками — на 18-й строчке.