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    Стали известны подробности ухода Урунова из «Урала»

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    Полузащитник Остон Урунов покинул «Урал» из-за конфликта с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщает журналист Иван Карпов.

    Остон Урунов
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    Остон Урунов

    По данным источника, изначально на тренировках Урунов наигрывался в стартовый состав «Урала» на матч 12‑го тура РПЛ с «Химками» (7 октября), но незадолго до встречи Гончаренко изменил тактику и принял решение оставить футболиста на скамейке.

    Со стороны Урунова это решение вызвало острое недовольство и привело к тому, что футболист позволил себе лишние высказывания в отношении тренера.

    Ранее на этой неделе Урунов и «Урал» расторгли контракт по обоюдном согласию.

    Урунов перешел в «Урал» в начале сентября и с тех пор успел сыграть в трех матчах.

    Ранее Урунов выступал за «Спартак», который тоже расторг с ним контракт.

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