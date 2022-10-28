Стали известны подробности ухода Урунова из «Урала»

Полузащитникпокинулиз-за конфликта с главным тренером команды сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, изначально на тренировках Урунов наигрывался в стартовый состав «Урала» на матч 12‑го тура РПЛ с «Химками» (7 октября), но незадолго до встречи Гончаренко изменил тактику и принял решение оставить футболиста на скамейке.

Со стороны Урунова это решение вызвало острое недовольство и привело к тому, что футболист позволил себе лишние высказывания в отношении тренера.

Ранее на этой неделе Урунов и «Урал» расторгли контракт по обоюдном согласию.

Урунов перешел в «Урал» в начале сентября и с тех пор успел сыграть в трех матчах.

Ранее Урунов выступал за «Спартак», который тоже расторг с ним контракт.