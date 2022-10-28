ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» второй год подряд сыграет в плей-офф Лиги ЕвропыНа грани катастрофы. «Барса» второй год подряд свалилась в Лигу Европы
    Все новости спорта

    Криштиану Роналду отреагировал на победу над «Шерифом» в матче Лиги Европы

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Шериф
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Шерифом» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы, где он стал автором одного из голов в этой встрече.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    «Отличная командная работа и хорошая победа. Мы держимся вместе. Вперёд, Юнайтед», — написал Роналду в социальных сетях.

    Напомним, гол Роналду в ворота «Шерифа» стал для него первым после отстранения от тренировок манкунианцев в связи с самовольным уходом со стадиона в матче с «Тоттенхэмом» (2:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Благодаря победе команда Эрика тен Хага гарантировала себе как минимум второе место в группе и выход в плей-офф турнира. В последнем туре «Реал Сосьедад» и «МЮ» определят победителя группы, а «Шериф» (3) и «Омония» (0) поборются за путевку в Лигу конференций в следующем туре.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Битва равных соперников. Кто выиграет дуэль?
  • «Словацко» — «Кёльн». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Барселона» оперативно разделается с «Валенсией»
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Герта» забить на поле «Вердера»?
  • «Вердер» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Словацко — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вердер — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры