Криштиану Роналду отреагировал на победу над «Шерифом» в матче Лиги Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу над «Шерифом» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы, где он стал автором одного из голов в этой встрече.

«Отличная командная работа и хорошая победа. Мы держимся вместе. Вперёд, Юнайтед», — написал Роналду в социальных сетях.

Напомним, гол Роналду в ворота «Шерифа» стал для него первым после отстранения от тренировок манкунианцев в связи с самовольным уходом со стадиона в матче с «Тоттенхэмом» (2:0).

Календарь и таблица Лиги Европы

Благодаря победе команда Эрика тен Хага гарантировала себе как минимум второе место в группе и выход в плей-офф турнира. В последнем туре «Реал Сосьедад» и «МЮ» определят победителя группы, а «Шериф» (3) и «Омония» (0) поборются за путевку в Лигу конференций в следующем туре.