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    Уткин: «Химки» выиграли в конкурсе на кринж сезона в российском футболе

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    Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу реакции «Химок» на критику освящения базы.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Мы живем в удивительные времена, но мне кажется, что в среду был закрыт конкурс на кринж года или даже кринж сезона в российском футболе.

    Я говорю о пресс-релизе футбольного клуба "Химки", который стал ответом на многочисленную многоликую иронию в отношении освящения базы, не знаю чего еще.

    Сказали, что во все помещения зашел священник и все там как надо окрапил. Это почему-то вызвало очень бурную реакцию со стороны ФК "Химки". Они вообще становятся оплотом самых разных направлений актуальных движений.

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    • Я не подписан на этот бредовый ресурс, но прочитал об этом. Мне сразу бросилась в глаза одна, конечно же, опечатка. Но это была опечатка в самом важном слове. Тогда я зашел в телеграм-канал и проверил в первоисточнике. Да, эти парни, которые посвятили длинный пост в телеграме тому, какую роль играет это событие в нашей культуре, перепутали понятие "освящение" и "освещение". У них батюшка занимался "освещением". Видимо, батюшка в молодости был электриком. Или, может быть, все это делал с фонариком», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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