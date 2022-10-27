Конте раскритиковал VAR после ничьей со «Спортингом»

Главный тренер «Тоттенхэма»был в ярости после того, как VAR отменил победный гол Гарри Кейна в компенсированное время матча группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:1).

«Я думаю, что мяч был перед Кейном, поэтому гол есть гол. Я не понимаю, какую линию они начертили. Очень сложно комментировать это решение. ВАР наносит большой ущерб. Хотел бы посмотреть, отменят ли они на другом стадионе какой-то топ-команды гол такого типа. Я хотел бы это знать.

Много несправедливости. Мне не нравятся такие ситуации. Я не вижу ничего хорошего. Второй тайм был положительным, и мы играли с большой интенсивностью. Мы заслужили победу, но мы знаем, что произошло.

Я не понимаю, почему мы должны подходить к следующей игре, чтобы выйти в плей-офф. Когда вы придумываете такие ситуации, вы наносите большой ущерб клубу. В этом проблема», — цитирует Кейна BBC.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» идет на первом месте в группе — 8 очков, а «Спортинг» имеет на одно очко меньше.