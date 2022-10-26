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    Источник: «Ювентус» не уволит Аллегри до ЧМ-2022

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сохранит работу в туринском клубе после вылета из Лиги чемпионов, сообщает Николо Скира.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    Во вторник, 25 октября, «Юве» в гостях потерпел поражение от «Бенфики» (3:4) в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ и лишился шансов на плей-офф.

    Отмечается, что руководство клуба не планирует увольнять специалиста — по крайней мере, до чемпионата мира-2022. Во время перерыва в чемпионате боссы туринцев дадут первоначальную оценку работе тренера. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

    Следующий матч «Ювентус» проведет 29 октября — против «Лечче» в Серии А.

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