Источник: «Ювентус» не уволит Аллегри до ЧМ-2022

Главный тренер «Ювентуса»сохранит работу в туринском клубе после вылета из Лиги чемпионов, сообщает Николо Скира.

Во вторник, 25 октября, «Юве» в гостях потерпел поражение от «Бенфики» (3:4) в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ и лишился шансов на плей-офф.

Отмечается, что руководство клуба не планирует увольнять специалиста — по крайней мере, до чемпионата мира-2022. Во время перерыва в чемпионате боссы туринцев дадут первоначальную оценку работе тренера. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Следующий матч «Ювентус» проведет 29 октября — против «Лечче» в Серии А.