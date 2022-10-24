«Зенит» — «Сочи»: счет матча 7:0, обзор голов

Уже на 2-й минуте Вендел ушёл в лицевую и прострелил во вратарскую «Сочи», мяч после рикошета попал в голову Сергеева, от которой мяч и залетел в ворота.
На 11-й минуте хозяева вышли в быструю атаку, Вендел нашёл Малкома в сочинской штрафной. С первым ударом бразильца Джанаев справился, отразив мяч перед собой, но Малком после подбора добил уже в угол ворот.
На 20-й минуте Малком готов был ворваться в штрафную «Сочи» один на один с вратарём, но Артем Мещанинов сбил бразильца, получив красную карточку за «фол последней надежды».
На 25-й минуте Сантос слева выполнил кросс на дальний угол вратарской, Караваев через рикошет от вратаря прострелил к линии ворот, а Сергееву оставалось лишь закатить мяч в сетку.
На 32-й минуте Вендел получил свободу, обработал мяч под правую за пределами штрафной «Сочи» и исполнил обводящий удар под дальнюю штангу.
На 53-й минуте Барриос решился на мощный удар с дальней дистанции — мяч, задев руку вратаря, рикошетом от перекладины залетел за линию ворот «Сочи».
На 74-й минуте Юсупов выполнил опрометчивую передачу в штрафную «Сочи» прямо на Малкома — и бразилец воспользовался ошибкой соперника, пробив в нижний угол ворот.
Спустя две минуты Бакаев аккуратно сделал пас в штрафную, Клаудиньо несильно с ходу пробил низом, но Джанаев не удержал мяч в руках, позволив набежавшему Мантуану добить в цель.
«Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице (20 очков).
В следующем туре «Зенит» 30 октября на выезде сыграет против «Краснодара». «Сочи» в этот же день на своем поле примет «Урал».