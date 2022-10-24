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    «Зенит» отгрузил «Сочи» семь безответных мячей

    «Зенит» — «Сочи»: счет матча 7:0, обзор голов

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    Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Уже на 2-й минуте Вендел ушёл в лицевую и прострелил во вратарскую «Сочи», мяч после рикошета попал в голову Сергеева, от которой мяч и залетел в ворота.

    На 11-й минуте хозяева вышли в быструю атаку, Вендел нашёл Малкома в сочинской штрафной. С первым ударом бразильца Джанаев справился, отразив мяч перед собой, но Малком после подбора добил уже в угол ворот.

    На 20-й минуте Малком готов был ворваться в штрафную «Сочи» один на один с вратарём, но Артем Мещанинов сбил бразильца, получив красную карточку за «фол последней надежды».

    На 25-й минуте Сантос слева выполнил кросс на дальний угол вратарской, Караваев через рикошет от вратаря прострелил к линии ворот, а Сергееву оставалось лишь закатить мяч в сетку.

    На 32-й минуте Вендел получил свободу, обработал мяч под правую за пределами штрафной «Сочи» и исполнил обводящий удар под дальнюю штангу.

    На 53-й минуте Барриос решился на мощный удар с дальней дистанции — мяч, задев руку вратаря, рикошетом от перекладины залетел за линию ворот «Сочи».

    На 74-й минуте Юсупов выполнил опрометчивую передачу в штрафную «Сочи» прямо на Малкома — и бразилец воспользовался ошибкой соперника, пробив в нижний угол ворот.

    Спустя две минуты Бакаев аккуратно сделал пас в штрафную, Клаудиньо несильно с ходу пробил низом, но Джанаев не удержал мяч в руках, позволив набежавшему Мантуану добить в цель.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Сочи 7:0
    Голы: 1:0 Sergeev I. (2'), 2:0 Малком (11'), 3:0 Sergeev I. (25'), 4:0 Вендел (32'), 5:0 Barrios W. (53'), 6:0 Малком (74'), 7:0 Gustavo Mantuan (76') Зенит: Barrios W. (Gustavo Mantuan, 58'), Клаудиньо, Karavaev V. (A.A., 58'), Kerzhakov M., Kuzyayev D., Lovren D., Малком, Родриго (Chistyakov D., 72'), Santos D., Sergeev I. (Bakaev Z., 64'), Вендел (Mostovoy A., 64') Сочи: Djordjevic L. (Sarveli V., 62'), Drkusic V., Dzhanaev S., Жоаозиньо (Sissako M., 27'), Makarchuk A., Margasov T., Meshchaninov A., Noboa Ch. (Shipunov T., 77'), Tsallagov I. (Kravtsov K., 62'), Yurganov I., Yusupov A. (Ushatov K., 77') Удаление: Meshchaninov A. (20')

    «Зенит» набрал 36 очков и сохраняет уверенное первое место в турнирной таблице. «Сочи» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице (20 очков).

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Зенит» 30 октября на выезде сыграет против «Краснодара». «Сочи» в этот же день на своем поле примет «Урал».

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