Семак: В любом случае — за крупную и некрупную победу дается три очка в таблице

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«Для нас матч сложился очень удачно в плане быстрого забитого мяча, плюс удаление. Конечно, после 0:2 с удалением сложно сопернику. Тем более, дома стараемся играть агрессивно, интенсивно.
Сегодня много, что получалось, много забитых мячей было, в том числе красивых, дальними ударами. Понятно, не всегда такие мячи залетают.
Старались с первой и до последней минуты поддерживать нашу схему, интенсивность. Создавали моменты, много сегодня смогли забить. Но, в любом случае — за крупную и некрупную победу дается три очка в таблице.
Сегодня мы поздравим наших болельщиков, команду, завтра отдохнем и послезавтра будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».