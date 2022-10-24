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    Семак: В любом случае — за крупную и некрупную победу дается три очка в таблице

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России против «Сочи» (7:0).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Для нас матч сложился очень удачно в плане быстрого забитого мяча, плюс удаление. Конечно, после 0:2 с удалением сложно сопернику. Тем более, дома стараемся играть агрессивно, интенсивно.

    Сегодня много, что получалось, много забитых мячей было, в том числе красивых, дальними ударами. Понятно, не всегда такие мячи залетают.

    Старались с первой и до последней минуты поддерживать нашу схему, интенсивность. Создавали моменты, много сегодня смогли забить. Но, в любом случае — за крупную и некрупную победу дается три очка в таблице.

    Сегодня мы поздравим наших болельщиков, команду, завтра отдохнем и послезавтра будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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