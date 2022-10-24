Семак: В любом случае — за крупную и некрупную победу дается три очка в таблице

Главный тренер «Зенита»прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата России против «Сочи» (7:0).

«Для нас матч сложился очень удачно в плане быстрого забитого мяча, плюс удаление. Конечно, после 0:2 с удалением сложно сопернику. Тем более, дома стараемся играть агрессивно, интенсивно.

Сегодня много, что получалось, много забитых мячей было, в том числе красивых, дальними ударами. Понятно, не всегда такие мячи залетают.

Старались с первой и до последней минуты поддерживать нашу схему, интенсивность. Создавали моменты, много сегодня смогли забить. Но, в любом случае — за крупную и некрупную победу дается три очка в таблице.

Сегодня мы поздравим наших болельщиков, команду, завтра отдохнем и послезавтра будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».