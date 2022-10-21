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    Тухель откажется от предложения «Астон Виллы»

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    Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель не заинтересован в работе в «Астон Вилле».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    По информации The Telegraph, немецкий специалист откажется от предложения клуба из Бирмингема.

    Отмечается, что на позицию Тухеля не повлияют даже максимально выгодные финансовые условия.

    «Астон Вилла» накануне объявила об увольнении Стивена Джеррарда. Решение было принято после разгромного поражения от «Фулхэма» (0:3).

    Ранее сообщалось, что руководство «Астон Виллы» уже провело предварительные переговоры с бывшим главным тренером «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино.

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