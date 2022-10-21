Рибери объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Франции и «Баварии»объявил о завершении карьеры.

«Мяч останавливается, а чувства внутри меня — нет», — написал француз в своих соцсетях.

Последним клубом в карьере Рибери стала итальянская «Салернитана», которая уже объявила о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию.

Рибери принял решение о завершении карьеры в связи с хроническими проблемами с коленями, из-за которых в этом сезоне он провел лишь один матч.

Рибери также известен по выступлениям за «Марсель», «Баварию» и «Фиорентину». В составе «Баварии» он стал победителем Лиги чемпионов и девять раз выигрывал чемпионат Германии. Кроме того, в его активе 16 мячей в 81 матче за сборную Франции.