«Фулхэм» крупно обыграл «Астон Виллу»

Счет в матче на 36-й минуте открыл полузащитник хозяев Харрисон Рид.
На 63-й минуте «Вилла» осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил бразильский хавбек Дуглас Луис, ударивший головой Митровича.
На 68-й минуте Александр Митрович удвоил преимущество «Дачников», реализовав пенальти, а на 84-й минуте Нескенс Кебано установил окончательный счет.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Фулхэм — Астон Вилла 3:0
Голы: 1:0 Харрисон Рид (36'), 2:0 Александр Митрович (пенальти) (68'), 3:0 Тайрон Мингс (автогол) (84') Фулхэм: Бернд Лено, Бобби Рид, Исса Диоп, Тим Рим, Энтони Робинсон, Жоау Палинья, Харрисон Рид (Томас Кейрни, 73'), Нескенс Кебано (Гарри Уилсон, 86'), Андреас Перейра (Luke Bernard Harris, 87'), Виллиан (Даниэль Джеймс, 73'), Александр Митрович (Винисиус, 86') Астон Вилла: Олли Уоткинс, Дэнни Ингс (Леандер Дендонкер, 69'), Леон Бэйли (Эмилиано Буэндия, 57'), Джон МакГинн, Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси (Cameron Archer, 81'), Эшли Янг, Тайрон Мингс, Ян Беднарек (Мэтти Кэш, 46'), Эзри Конса, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Леон Бэйли (57'), Тайрон Мингс (60') Удаление: Дуглас Луис (62')