Добро пожаловать на «Камп Ноу», где сегодня в рамках 10-го тура в гости к каталонцам приедет «Вильярреал». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Барселона»

Подопечные Хави идут вторыми в турнирной таблице Примеры, набрав 22 очка после 9-ти туров. В предыдущем матче «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне, уступив в «Эль Класико» на выезде мадридскому «Реалу» (1-3). Единственный гол в составе гостей забил Торрес, у «сливочных» отличились Бензема, Вальверде и Родриго. Теперь каталонцы находятся в роли догоняющих и после вчерашней победы мадридцев над «Эльче» (3-0) сине-гранатовые уступают «Реалу» шесть баллов.

«Вильярреал»

«Вильярреал» по итогам 9-го тура чемпионата Испании расположился на 7-м месте в таблице. В активе подопечных Унаи Эмери 15 очков: 4 победы, 3 ничьи и 2 поражения. В предыдущем туре «желтая субмарина» принимала дома соседей по турнирной таблице — «Осасуну». Хозяева отличились по разу в каждом из таймов и зафиксировали итоговую победу (2-0). Оба мяча записал в свой актив голландский нападающий Данжума. Стоит отметить надежную игру «Вильярреала» в обороне — за 9 туров соперники смогли всего 3 раза распечатать ворота Херонимо Рульи.

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги команды обменялись гостевыми победами. «Барселона» выиграла на «Эстадио де ла Серамика» (3-1), а на «Камп Ноу» сильнее оказались футболисты «Вильярреала» (2-0). Всего за последние 5 матчей на счету каталонцев четыре победы, «желтая субмарина» выиграла одну встречу.

Прямая речь

Главный тренер «Барселоны» Хави:

— Динамика меняется благодаря победе. Нам нужно провести хорошую игру и завоевать три очка. Унаи Эмери — отличный тренер. Игра будет сложной.

Мы играем так, как хотим играть, нашей модели следуют, мы — главные герои на поле. Иногда это работает, иногда нет, но если мы настаиваем, то это всегда сработает. У нас есть четкая идея, и игроки чувствуют себя комфортно. Мы очень хорошо начали сезон, а сейчас не так хороши, как раньше. Сезон длинный, и мы должны продолжать работать и исправлять свои ошибки.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери:

— На этот матч можно смотреть двумя способами. Первый — их способность, когда, несмотря на то что вы проводите хороший матч, трудно чего-то добиться. Это заставляет быть пессимистично настроенным. Или можно сосредоточиться на том, как приятно играть против «Барселоны», на задаче, которая заключается в том, чтобы проявить все свои способности, быть выше тех качеств, которые могут быть у них, и встретить это с оптимизмом, наслаждаться матчем и добиваться результата

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.29.