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    Наставник «Локомотива» считает, что игра с «Химками» была напряженной

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Локомотив Химки
    Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался о результате матча с «Химками» (1:0) в Кубке России.

    «Локомотив» — «Химки»
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    «Локомотив» — «Химки»

    «Как и ожидалось — игра получилась напряжённой. Мы готовились к "Химкам", но сегодня они вышли играть в три защитника — это был сюрприз. Первые 15–20 минут потратили с одной целью — забрать мяч. При этом было много невынужденных ошибок. Говорили ребятам, что это не проходная игра: она будет далеко не такой, как с "Торпедо". Понравилось, как команда отреагировала на наши слова», — цитирует Федорова «Чемпионат».

    Победу «Локо» принес Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 54-й минуте.

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