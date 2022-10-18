Наставник «Локомотива» считает, что игра с «Химками» была напряженной

«Локомотив» — «Химки» Фото: globallookpress.com
«Как и ожидалось — игра получилась напряжённой. Мы готовились к "Химкам", но сегодня они вышли играть в три защитника — это был сюрприз. Первые 15–20 минут потратили с одной целью — забрать мяч. При этом было много невынужденных ошибок. Говорили ребятам, что это не проходная игра: она будет далеко не такой, как с "Торпедо". Понравилось, как команда отреагировала на наши слова», — цитирует Федорова «Чемпионат».
Победу «Локо» принес Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 54-й минуте.