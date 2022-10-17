«Спартак» планирует возродить «Спартак-2»

Генеральный директор «Спартака»рассказал о возможном возрождении

В мае «Спартак» объявил о закрытии второй команды в связи с сокращением бюджета.

«Работаем над этим. Занимаемся и прорабатываем этот вопрос. Основное — определиться с тем, как заполнить вакуум между переходом из молодежного спорта во взрослый футбол. Но тут есть разные варианты: можно это делать через аренду, через фарм-клуб, через "Спартак-2" в структуре собственного клуба.

Параллельно прорабатываем возможности инфраструктуры, потому что траты на инфраструктуры все-таки постоянно растут. У нас в системе ЮФЛ добавляются команды, в женском футболе добавляется команда, плюс у нас запланирован на 2023-24-й год, скорее на 24-й, переезд академии в Тушино. То есть там запланировано акционером определенное воссоздание или создание дополнительной спортивной инфраструктуры. Движемся, скорее всего, в сторону воссоздания "Спартака-2". Окончательное решение примем где-то в марте.

Я думаю, ребята из той команды не потеряны, потому что часть игроков из того "Спартака-2", которые были для нас перспективны и на которых мы обратили внимание, находятся в аренде в большей степени», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».