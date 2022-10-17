Один из лидеров «Баварии» получил травму и пропустит как минимум три недели

Лерой Сане Фото: globallookpress.com
В недавней игре с «Фрайбургом» (5:0) Сане получил травму задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Ожидается, что на восстановление 26-летнему футболисту потребуется около трех недель.
Это означает, что Сане, скорее всего, сможет сыграть за сборную Германии на чемпионате мира в Катаре.
В текущем сезоне Сане провел за «Баварию» 16 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.
ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
Напомним, голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустил два предыдущих матча из-за травмы плеча.