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    Один из лидеров «Баварии» получил травму и пропустит как минимум три недели

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    Атакующий полузащитник «Баварии» Лерой Сане пропустит ближайшие матчи в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

    Лерой Сане
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    Лерой Сане

    В недавней игре с «Фрайбургом» (5:0) Сане получил травму задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

    Ожидается, что на восстановление 26-летнему футболисту потребуется около трех недель.

    Это означает, что Сане, скорее всего, сможет сыграть за сборную Германии на чемпионате мира в Катаре.

    В текущем сезоне Сане провел за «Баварию» 16 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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