Один из лидеров «Баварии» получил травму и пропустит как минимум три недели

Атакующий полузащитник «Баварии»пропустит ближайшие матчи в Бундеслиге и Лиге чемпионов.

В недавней игре с «Фрайбургом» (5:0) Сане получил травму задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Ожидается, что на восстановление 26-летнему футболисту потребуется около трех недель.

Это означает, что Сане, скорее всего, сможет сыграть за сборную Германии на чемпионате мира в Катаре.

В текущем сезоне Сане провел за «Баварию» 16 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Напомним, голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустил два предыдущих матча из-за травмы плеча.