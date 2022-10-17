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    Все новости спорта

    Объявлены имена арбитров на матчи 4-го тура Кубка России

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    В РФС назвали имена арбитров, которые будут работать на матчах 4-го тура Кубка России.

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    18 октября, вторник
    • «Локомотив» — «Химки»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Алексей Тюмин.
    • «Динамо» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Юрий Баскаков.

    19 октября, среда
    • «Нижний Новгород» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Зуев.
    • «Факел» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Арам Петросян; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Левников.
    • «Оренбург» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов.
    • ЦСКА — «Торпедо»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Алексей Воронцов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Андрей Веретешкин; инспектор — Эдуард Малый.

    20 октября, четверг
    • «Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Гвардис.
    • «Сочи» — «Урал»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Сергей Французов.
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