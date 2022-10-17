Черчесов назвал причину поражения «Ференцвароша» от аутсайдера чемпионата Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша»прокомментировал неожиданное поражение от «Мезёкёвешда» (1:2) в 11-м туре чемпионата Венгрии.

Перед этим «Ференцварош» выиграл у сербской «Црвены Звезды» в рамках Лиги Европы.

«Прекрасно понимали, что нас ждет трудный матч, так как "Мезёкёвешд" любит играть очень агрессивно на своем поле. Тем более, игра с "Црвеной Звездой" вымотала команду.

Мы хорошо начали, но после забитого мяча не смогли реализовать свои моменты. Были ненужные передачи, нам необходимо учиться на ошибках.

Нам нужно проанализировать то, что произошло. За последние недели мы потерпели два выездных поражения, нам предстоит разобраться в причинах», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».