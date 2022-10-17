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    Черчесов назвал причину поражения «Ференцвароша» от аутсайдера чемпионата Венгрии

    Футбол Ференцварош Футбол России
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал неожиданное поражение от «Мезёкёвешда» (1:2) в 11-м туре чемпионата Венгрии.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Перед этим «Ференцварош» выиграл у сербской «Црвены Звезды» в рамках Лиги Европы.

    «Прекрасно понимали, что нас ждет трудный матч, так как "Мезёкёвешд" любит играть очень агрессивно на своем поле. Тем более, игра с "Црвеной Звездой" вымотала команду.

    Мы хорошо начали, но после забитого мяча не смогли реализовать свои моменты. Были ненужные передачи, нам необходимо учиться на ошибках.

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    • Нам нужно проанализировать то, что произошло. За последние недели мы потерпели два выездных поражения, нам предстоит разобраться в причинах», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».

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