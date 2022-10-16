«Пари НН» — «Зенит»: счет матча 0:3, обзор голов

Петербургскийодержал гостевую победу над(3:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. В позиционной атаке Сантос с левого фланга выполнил мягкую подачу в штрафную хозяев, Караваев здорово положил корпус и пробил с полулёта, а Далер Кузяев у линии вратарской по-хоккейному подправил мяч в угол ворот.

На 45-й минуте Сантос слева выполнил очередную подачу в штрафную, Клаудиньо обработал мяч, прокинул мимо защитника и с полулёта мастерски пробил в ближний угол ворот.

А на 65-й минуте, после проникающего паса Караваева в штрафную нижегородцев, Сергеев со второй попытки от лицевой прострелил к линии вратарской, откуда Малком переправил мяч в сетку ворот.

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Зенит 0:3 Голы: 0:1 Kuzyayev D. (22'), 0:2 Клаудиньо (45'), 0:3 Малком (65') Пари НН: Gotsuk K., Goylo N., Kakkoev N., Kalinski N. (Milson, 46'), Kornyushin D., Maiga M., Masoero L., Mikhailov I. (Aleksandrov V., 88'), Nabiullin E. (Yansane M., 67'), Rybchinskiy D., Suleymanov T. (Shiltsov K., 88') Зенит: Barrios W., Клаудиньо (Sutormin A., 78'), Karavaev V. (Krugovoy D., 87'), Kerzhakov M., Kuzyayev D., Lovren D., Малком (Erokhin A., 88'), Mostovoy A. (Gustavo Mantuan, 68'), Родриго, Santos D., Sergeev I. (Bakaev Z., 78') Предупреждение: Karavaev V. (51')

Команда Сергея Семака набрала 33 очка и упрочила лидерство. В следующем туре питерский клуб сыграет с «Сочи» (24 октября).

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» с 13 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.