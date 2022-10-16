«Пари НН» — «Зенит»: счет матча 0:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. В позиционной атаке Сантос с левого фланга выполнил мягкую подачу в штрафную хозяев, Караваев здорово положил корпус и пробил с полулёта, а Далер Кузяев у линии вратарской по-хоккейному подправил мяч в угол ворот.
На 45-й минуте Сантос слева выполнил очередную подачу в штрафную, Клаудиньо обработал мяч, прокинул мимо защитника и с полулёта мастерски пробил в ближний угол ворот.
А на 65-й минуте, после проникающего паса Караваева в штрафную нижегородцев, Сергеев со второй попытки от лицевой прострелил к линии вратарской, откуда Малком переправил мяч в сетку ворот.
Команда Сергея Семака набрала 33 очка и упрочила лидерство. В следующем туре питерский клуб сыграет с «Сочи» (24 октября).
«Пари НН» с 13 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.