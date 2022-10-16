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    «Крылья Советов» одержали победу над «Сочи» в 13-м туре РПЛ

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    «Крылья Советов» на своем поле сыграли против «Сочи» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

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    Фрагмент матча

    На 24-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» Александар Чиркович. Результативную передачу отдал нападающий самарской команды Максим Глушенков. В компенсированное время первого тайма хавбек Сергей Пиняев упрочил преимущество хозяев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Сочи 2:0
    Голы: 1:0 Cirkovic A. (24'), 2:0 Pinyaev S. (45+1') Крылья Советов: Bijl G., Cirkovic A. (Babkin S., 65'), Evgenyev R., Glushenkov M. (Barac M., 82'), Kovalenko A., Ovsyannikov B., Pinyaev S. (Khubulov V., 82'), Rahmanovic A. (Tsypchenko D., 89'), Soldatenkov A., Vityugov M. (Sokolov A., 88'), Zotov G. Сочи: Djordjevic L. (Ushatov K., 46'), Drkusic V., Dzhanaev S., Makarchuk A., Margasov T., Noboa Ch., Sarveli V. (Жоаозиньо, 46'), Shipunov T. (Meshchaninov A., 46'), Sissako M., Terekhov S., Tsallagov I. Предупреждения: Djordjevic L. (19'), Shipunov T. (28'), Sissako M. (46'), Cirkovic A. (64'), Terekhov S. (89'), Evgenyev R. (90+6')

    Самарские «Крылья Советов» набрали 14 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Сочи» (20) — на шестом месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).

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