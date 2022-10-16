«Интер» уверенно обыграл «Салернитану»

В матче 10-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 миланскийпринимал. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Результативную передачу отдал полузащитник миланского клуба Николо Барелла. На 58-й минуте Барелла упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Салернитана 2:0 Голы: 1:0 Лаутаро Мартинес (14'), 2:0 Николо Барелла (59') Интер: Андре Онана, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Франческо Ачерби, Дензел Дюмфрис (Рауль Белланова, 89'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Маттео Дармиан, 89'), Генрих Мхитарян (Кристьян Аслани, 72'), Федерико Димарко (Робин Гозенс, 63'), Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко (Хоакин Корреа, 72') Салернитана: Булайе Диа, Кшиштоф Пёнтек (Федерико Бонаццоли, 60'), Паскуале Маццокки (Дилан Бронн, 81'), Григорис Кастанос (Diego Martin Valencia Morello, 60'), Тонни Триндаде Вильена (Эмиль Бохинен, 76'), Лассана Кулибали, Антонио Кандрева, Лоренцо Пирола (Саломон Самбья, 81'), Флавьюс Данильюк, Норберт Дьёмбер, Луиджи Сепе Предупреждение: Флавьюс Данильюк (17')

Миланский «Интер» набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. «Салернитана» (10) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Аталанта» (24). Действующий чемпион Италии — «Милан».