«Челси» на выезде обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Маунта

на своем поле принималав рамках 11-го тура АПЛ. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

На шестой минуте счёт открыл английский полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт. Он же оформил дубль на 65-й минуте, удвоив преимущество гостей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Челси 0:2 Голы: 0:1 Мэйсон Маунт (6'), 0:2 Мэйсон Маунт (65') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Эшли Янг, Джейкоб Рэмси (Леандер Дендонкер, 78'), Дуглас Луис, Джон МакГинн (Филиппе Коутиньо, 73'), Леон Бэйли (Эмилиано Буэндия, 66'), Олли Уоткинс, Дэнни Ингс Челси: Пьер-Эмерик Обамеянг (Конор Галлахер, 58'), Кай Хаверц (Калиду Кулибали, 46'), Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг, Матео Ковачич (Жоржиньо, 65'), Рубен Лофтус-Чик, Бен Чилвел, Марк Кукурелья (Сесар Аспиликуэта, 46'), Тьяго Силва, Трево Чалоба, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Бен Чилвел (33'), Калиду Кулибали (61'), Мэйсон Маунт (83')

«Челси» набрал 19 очков после девяти сыгранных матчей, расположившись на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Астон Вилла» — на 16-й строчке, набрав девять баллов за 10 игр.

В следующей встрече подопечные Грэма Поттера сыграют в гостях с «Брентфордом» (19 октября, начало — в 21:30 мск), «Астон Вилла» встретится на выезде с «Фулхэмом» (20 октября, 21:30 мск).