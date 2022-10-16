ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Онлайн
  • 16:30
    • «Реал Мадрид» и «Барселона» назвали стартовые составы на матч
  • 15:45
    • Составы команд на матч 13-го тура РПЛ «Пари НН» — «Зенит»
  • 17:59
    • «Челси» на выезде обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Маунта
  • 17:55
    • «Ренн» вырвал победу у «Лиона», «Нант» разгромил «Брест»
  • 17:00
    • «Трактор» уверенно обыграл «Ак Барс»
    Все новости спорта

    «Челси» на выезде обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Маунта

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Челси Астон Вилла
    «Астон Вилла» на своем поле принимала «Челси» в рамках 11-го тура АПЛ. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На шестой минуте счёт открыл английский полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт. Он же оформил дубль на 65-й минуте, удвоив преимущество гостей.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Челси 0:2
    Голы: 0:1 Мэйсон Маунт (6'), 0:2 Мэйсон Маунт (65') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Эшли Янг, Джейкоб Рэмси (Леандер Дендонкер, 78'), Дуглас Луис, Джон МакГинн (Филиппе Коутиньо, 73'), Леон Бэйли (Эмилиано Буэндия, 66'), Олли Уоткинс, Дэнни Ингс Челси: Пьер-Эмерик Обамеянг (Конор Галлахер, 58'), Кай Хаверц (Калиду Кулибали, 46'), Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг, Матео Ковачич (Жоржиньо, 65'), Рубен Лофтус-Чик, Бен Чилвел, Марк Кукурелья (Сесар Аспиликуэта, 46'), Тьяго Силва, Трево Чалоба, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Бен Чилвел (33'), Калиду Кулибали (61'), Мэйсон Маунт (83')

    «Челси» набрал 19 очков после девяти сыгранных матчей, расположившись на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Астон Вилла» — на 16-й строчке, набрав девять баллов за 10 игр.

    В следующей встрече подопечные Грэма Поттера сыграют в гостях с «Брентфордом» (19 октября, начало — в 21:30 мск), «Астон Вилла» встретится на выезде с «Фулхэмом» (20 октября, 21:30 мск).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» будет близок к победе?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Реал» возьмет реванш у «Барсы» за сокрушительное поражение в весеннем Эль Класико?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
  • Выиграет ли «Ман Сити» дуэль у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.86
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Миннесота — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры