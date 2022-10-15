Президент «Урала»: Благодаря Гончаренко команда стала играть в современный футбол

Президент «Урала»прокомментировал победу над(2:1) в гостевом матче 13-го тура РПЛ.

«Насколько доволен игрой? Как можно быть недовольным на выезде, когда "Ростов" ни одной игры не проиграл дома? А мы их выиграли впервые в сезоне. Конечно, я доволен игрой и результатом.

Игра была боевая. "Ростов" — неуступчивая команда, идут в лидерах, им нужно было побеждать. Да, были желтые карточки, что поделаешь — это футбол. Ребята бились и сражались.

Судья судил, как понимал и видел. У нас претензий к судейству нет. Конечно, не хотелось, чтобы нам пенальти ставили, но судья так сделал. Что сейчас сделаешь?

Как Гончаренко изменил "Урал"? Изменил в лучшую сторону. Мы стали более качественный футбол показывать. Футболисты поняли задачи тренера, и играем сейчас в современный футбол», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, Гончаренко возглавил «Урал» в середине августа. Перед этим команда под руководством Игоря Шалимова не набрала ни одного очка.