Президент «Урала»: Благодаря Гончаренко команда стала играть в современный футбол

«Насколько доволен игрой? Как можно быть недовольным на выезде, когда "Ростов" ни одной игры не проиграл дома? А мы их выиграли впервые в сезоне. Конечно, я доволен игрой и результатом.
Игра была боевая. "Ростов" — неуступчивая команда, идут в лидерах, им нужно было побеждать. Да, были желтые карточки, что поделаешь — это футбол. Ребята бились и сражались.
Судья судил, как понимал и видел. У нас претензий к судейству нет. Конечно, не хотелось, чтобы нам пенальти ставили, но судья так сделал. Что сейчас сделаешь?
Как Гончаренко изменил "Урал"? Изменил в лучшую сторону. Мы стали более качественный футбол показывать. Футболисты поняли задачи тренера, и играем сейчас в современный футбол», — приводит слова Иванова Sport24.
Напомним, Гончаренко возглавил «Урал» в середине августа. Перед этим команда под руководством Игоря Шалимова не набрала ни одного очка.