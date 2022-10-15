Черчесов о Дзюбе: Скоро наступит день, когда он будет приносить пользу своей команде

Главный тренер «Ференцвароша»поделился мнением о проблемахв «Адана Демирспор».

«Ситуация с Дзюбой носит временный характер. Когда игрок качественный, то всё наладится.

Последний раз переписывались — он был полностью готов бороться за место в основе. Уверен, скоро наступит день, когда он будет приносить пользу своей команде. Он никогда не опускает руки», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

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Дзюба забил один гол в четырех матчах за «Адана Демирспор». Последний раз он выходил в стартовом составе 27 августа. .VrezNews1 /football/2022/10/13/dzyuba/