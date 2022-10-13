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    «Фрайбург» разгромил «Нант» и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

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    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Фрайбург» одержал выездную победу над «Нантом» со счетом 4:0.

    «Фрайбург»
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    «Фрайбург»

    В составе победителей голы забивали Лукас Кублер (26-я минута), Михаэль Грегорич (71) и У Ен Чон (87). Кроме того, мяч в свои ворота на 82-й минуте срезал Жан-Шарль Кастеллетто.

    В другом матче группы «Карабах» на своем поле сыграл вничью с «Олимпиакосом» — 0:0.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Фрайбург» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Карабах» занимает вторую строчку с 7 очками, «Нант» идет третьим с 3 очками, а «Олимпиакос» с 1 очком находится на последнем, четвертом месте.

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