ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рейнджерс» — «Ливерпуль»Разгром на «Айброксе». Исторический хет-трик Салаха после мастер-класса Фирмино
  • 14:49
    • Экс-игрок «Спартака» возглавил «Верону»
  • 14:34
    • «Локомотив» назвал имя и.о. главного тренера
  • 14:04
    • Ди Мария пропустит ближайшие матчи «Ювентуса», но восстановится к ЧМ-2022
  • 13:36
    • Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке
  • 12:25
    • Голкипер «Торпедо» получил повестку в военкомат
    Все новости спорта

    Первый тренер Дзюбы: Артем после футбола и в Госдуму может пойти

    Футбол Артём Дзюба Адана Демирспор Суперлига Турции Футбол Турции Футбол России
    Первый тренер Артема Дзюбы Александр Шупляков считает, что после завершения игровой карьеры экс-капитан сборной России может стать успешным политиком.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Сможет ли Артем Дзюба возродить карьеру в Турции? Все зависит не только от самого футболиста. По последним матчам я вижу, что "Адана Демирспор" неподходящая команда для Дзюбы.

    Силенок у Артема еще полно. Ему надо переходить в другой клуб. "Фатих Карагюмрюк"? Почему нет? Там играет Магомед Оздоев, который раньше выступал с Дзюбой в "Зените". Эта парочка создала бы отличный дует в турецком чемпионате.

    Артему точно не нравится просиживать на лавке. Ему уже сейчас стоит искать варианты продолжения карьеры. Другие бы до пенсии полировали скамейку, но только не Дзюба. Ему всего лишь тридцать четыре года. Хотелось бы, чтобы он всем все доказал.

  • Турецкий журналист: Дзюба плохо играет за «Адана Демирспор»
  • Читайте по теме

    • Рожденный ползать — падать не будет. Эти слова напрямую относятся к Артему. Надо только найти варианты. Думаю, что после Чемпионата мира Дзюба найдет себе достойный вариант продолжения карьеры.

    Еще хочется посмотреть на Артема в футболе. А потом со своими умениями Дзюба и в Госдуму может пойти. Чем он хуже других спортсменов-депутатов?», — приводит слова Шуплякова Sport24.

    Дзюба забил один гол в четырех матчах за «Адана Демирспор».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Црвена Звезда» повторно одолеет команду Черчесова
  • «Ференцварош» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • СКА не намерен сливаться в Ярославле
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Оппоненты выдадут верховую встречу
  • «Бетис» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Ференцварош — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бетис — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры