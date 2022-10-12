Спортивный директор «Оренбурга»прокомментировал информацию о том, что полузащитникможет перейти в

«По Лукасу Вере никаких запросов и предложений не было. Про интерес "Зенита" слышу впервые.

У него действующий контракт, его уход мы не рассматривали.

Если позвонят из "Ювентуса", "Барселоны" — конечно, отпустим, а если плюс-минус то же самое, что и сейчас, то он и сам не захочет уходить», — приводит слова Андреева Sport24.

Вера провел в текущем чемпионате России десять матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Вера перешел в «Оренбург» перед началом текущего сезона. Ранее он выступал в Аргентине за «Ланус» и «Уракан».