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    «Позвонят из "Барселоны" — отпустим». В «Оренбурге» отреагировали на слухи о желании «Зенита» купить Лукаса Веру

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    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Лукас Вера может перейти в «Зенит».

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    «По Лукасу Вере никаких запросов и предложений не было. Про интерес "Зенита" слышу впервые.

    У него действующий контракт, его уход мы не рассматривали.

    Если позвонят из "Ювентуса", "Барселоны" — конечно, отпустим, а если плюс-минус то же самое, что и сейчас, то он и сам не захочет уходить», — приводит слова Андреева Sport24.

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    • Вера провел в текущем чемпионате России десять матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

    Вера перешел в «Оренбург» перед началом текущего сезона. Ранее он выступал в Аргентине за «Ланус» и «Уракан».

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