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    «Коринтианс» планирует выкупить у «Зенита» Юри Алберто

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    «Коринтианс» рассматривает возможность выкупа у «Зенита» нападающего Юри Алберто. Об этом сообщил президент бразильского клуба Дуилио Монтейро Алвес.

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    Алберто перешел в «Коринтианс» в июле на правах аренды до лета 2023 года.

    «Да, это правда, мне очень понравился Юри Алберто. Считаю, что он идеально подходит нашей команде.

    Юри много тренируется, много работает с мячом, бегает весь матч. Это очень качественный футболист. У него уже есть взаимопонимание с остальными игроками.

    Мы намерены выкупить Алберто, и "Зенит" об этом знает. Они купили его за 25 миллионов евро, но почти не использовали», — приводит слова Алвеса ESPN.

    Юри Алберто провел за «Коринтианс» 16 матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

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