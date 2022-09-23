«Коринтианс» планирует выкупить у «Зенита» Юри Алберто

рассматривает возможность выкупа у «Зенита» нападающегоОб этом сообщил президент бразильского клуба Дуилио Монтейро Алвес.

Алберто перешел в «Коринтианс» в июле на правах аренды до лета 2023 года.

«Да, это правда, мне очень понравился Юри Алберто. Считаю, что он идеально подходит нашей команде.

Юри много тренируется, много работает с мячом, бегает весь матч. Это очень качественный футболист. У него уже есть взаимопонимание с остальными игроками.

Мы намерены выкупить Алберто, и "Зенит" об этом знает. Они купили его за 25 миллионов евро, но почти не использовали», — приводит слова Алвеса ESPN.

Юри Алберто провел за «Коринтианс» 16 матчей, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.