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    В случае ухода Гальтье «ПСЖ» может возглавить тренер «Болоньи»

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    Французские СМИ узнали, кто может заменить Кристофа Гальтье на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен».

    Тиаго Мотта
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    Тиаго Мотта

    Ранее появилась информация, что Гальтье, как и Киллиан Мбаппе, может покинуть «ПСЖ» в январе. Вместе с ними также уйдет Луиш Кампуш, советник президента клуба Нассера Аль-Хелайфи.

    По данным L'Équipe, идея назначить Гальтье главным тренером «ПСЖ» после отставки Маурисио Почеттино принадлежит Кампушу, а не Аль-Хелайфи.

    Отмечается, что президент «ПСЖ» хотел, чтобы командой руководил Тиаго Мотта, который в начале сентября возглавил итальянскую «Болонью».

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    • Сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ», так как считает, что клуб предал его, не выполнив обещания, данные перед подписанием нового контракта.

    Гальтье возглавил «ПСЖ» перед началом текущего сезона. Под его руководством команда до сих пор не потерпела ни одного поражения.

    Ранее стало известно, за какую сумму «ПСЖ» готов продать Мбаппе.

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