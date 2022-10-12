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    «Брюгге» впервые в истории вышел в плей-офф ЛЧ

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    Бельгийский «Брюгге» впервые в своей истории пробился в стадию плей-офф Лиги чемпионов.

    «Брюгге»
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    «Брюгге»

    В 4-м туре группового этапа команда тренера Карла Хуфкенса сыграла вничью с «Атлетико» (0:0) и досрочно гарантировала себе выход в следующий раунд турнира.

    Сейчас «Брюгге» занимает первое место в группе B, имея на своем счету 10 очков. На второй позиции находится «Атлетико» с 4 баллами, у «Порту» и «Байера», сыгравших на матч меньше, на счету по 3 очка.

    «Брюгге» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Предыдущим лучшим достижением клуба стал выход в 1/8 финала Кубка Европейских чемпионов в 1991 году.

    Кроме того, «Брюгге» стал первым с сезона-2015/16 бельгийским клубом, которые вышел в плей-офф турнира. Тогда это удалось сделать «Генту».

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