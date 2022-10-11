«Боруссия» Д — «Севилья»: счет матча 1:1, обзор голов

Дортмундскаяна своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет на 18-й минуте открыли гости. Ракитич со стандарта выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, Ньянзу оторвался от Беллингема и затем Танги хорошо выпрыгнув головой пробил точно под левую штангу.

На 35-й минуте Беллингем в завершении длительной позиционной атаки «Боруссии» отправил мяч на правый угол штрафной площади из центра половины поля «Севильи» на ход Менье. Тома выполнил ответную подачу в центр штрафной, Беллингем в касание пробил по воротам, мяч задел Ньянзу и затем ушёл в правый угол ворот, а Буну уже улетел к левому углу.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G Боруссия Д — Севилья 1:1 Голы: 0:1 Tanguy Nianzou (18'), 1:1 Джуд Беллингхэм (35') Боруссия Д: Грегор Кобель, Тома Мёнье (Нико Шлоттербек, 83'), Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Tom Rothe (Рафаэл Геррейру, 46'), Джуд Беллингхэм, Салих Озкан, Карим Адейеми (Торган Азар, 71'), Юлиан Брандт, Дониелл Мален (Джованни Рейна, 71'), Антони Модест (Юссуфа Мукоко, 64') Севилья: Юссеф Эн-Несири (Иско, 59'), Эрик Ламела, Сусо (Аднан Янузай, 59'), Маркос Акунья (Алекс Теллес, 71'), Иван Ракитич, Неманья Гудель, Хесус Навас (Гонсало Монтьель, 90'), Маркан (Жоан Жордан, 90'), Tanguy Nianzou, Jose Carmona, Яссин Буну Предупреждения: Jorge Sampaoli (60'), Неманья Гудель (84'), Салих Озкан (90'), Яссин Буну (90 + 3'), Jose Carmona (90 + 4')

«Боруссия» набрала 7 очков и занимает 2-е место в группе G. «Севилья» с 2 набранными баллами располагается на 3-й строчке, опережая «Копенгаген» по дополнительным показателям.