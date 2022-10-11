Тренер «Спортинга»: Первый матч с «Марселем» многому нас научил, мы провели работу над ошибками

Главный тренервысказал мнение об ответном матче св 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В 3-м туре «Олимпик» разгромил португальцев со счетом 4:1. У «Спортинга» 6 очков, у «Марселя» — 3.

«Да, "Олимпик" стал сильнее и сейчас занимает третье место в чемпионате Франции, но мы хотим выиграть этот матч.

Прошлый матч, а также второй тайм против "Санта-Клары" многому нас научили, мы провели работу над ошибками.

Нельзя расслабляться расслабиться, в противном случае встреча в Лиге чемпионов может выйти за рамки ваших возможностей, как это было в Марселе.

Мы всегда учимся», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.