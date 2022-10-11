Тренер «Спортинга»: Первый матч с «Марселем» многому нас научил, мы провели работу над ошибками

В 3-м туре «Олимпик» разгромил португальцев со счетом 4:1. У «Спортинга» 6 очков, у «Марселя» — 3.
«Да, "Олимпик" стал сильнее и сейчас занимает третье место в чемпионате Франции, но мы хотим выиграть этот матч.
Прошлый матч, а также второй тайм против "Санта-Клары" многому нас научили, мы провели работу над ошибками.
Нельзя расслабляться расслабиться, в противном случае встреча в Лиге чемпионов может выйти за рамки ваших возможностей, как это было в Марселе.
Мы всегда учимся», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.