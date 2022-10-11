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    Тренер «Спортинга»: Первый матч с «Марселем» многому нас научил, мы провели работу над ошибками

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    Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим высказал мнение об ответном матче с «Марселем» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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    В 3-м туре «Олимпик» разгромил португальцев со счетом 4:1. У «Спортинга» 6 очков, у «Марселя» — 3.

    «Да, "Олимпик" стал сильнее и сейчас занимает третье место в чемпионате Франции, но мы хотим выиграть этот матч.

    Прошлый матч, а также второй тайм против "Санта-Клары" многому нас научили, мы провели работу над ошибками.

    Нельзя расслабляться расслабиться, в противном случае встреча в Лиге чемпионов может выйти за рамки ваших возможностей, как это было в Марселе.

    Мы всегда учимся», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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