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    Атака превзойдет оборону

    «Спортинг» — «Марсель». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 12 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Марсель»
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    фрагмент первого матча
    12 октября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов португальский «Спортинг» на своем поле сыграет против французского «Марселя». Поединок пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алвеладе» и начнется в 22:00 по мск. «Спортинг» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 12 Октября 2022 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 22:00 Марсель Марсель
  • Лига чемпионов. Группа D
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    «Спортинг»

    С шестью набранными очками после трех проведенных игр «Спортинг» идет во главе своего квартета. Однако преследователи поджимают его вплотную, и поэтому любая потеря очков может сбросить португальцев с первой строчки.

    Начали «львы» данную компанию очень убедительно, одержав две сухие виктории подряд, поочередно одолев на выезде немецкий «Айнтрахт» 3:0 и на своем поле «Тоттенхэм» 2:0.

    Коэффициенты матча Спортинг — Марсель

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    И только в третьем туре лиссабонцы допустили первую осечку в данном соревновании, крупно проиграв на выезде предстоящему противнику со счетом 1:4. Правда, такой результат во многом обусловлен ранним удалением у португальцев.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А вот новый розыгрыш чемпионата Португалии начался не лучшим образом для «Спортинга», ведь за первые девять туров он набрал всего 16 очков и идет шестыми, уступая лидеру уже девять пунктов.

    «Марсель»

    «Марсель» же замыкает турнирную таблицу данной группы, набрав три очка в трех играх. Но от второй позиции его отделяет всего балл, так что выход в плей-офф для команды вполне реален.

    Стартовали «провансальцы» в данном турнире с двух проигрышей подряд. В первом туре они в Лондоне уступили 0:2 «Тоттенхэму», после чего в родных стенах оказались слабее немецкого «Айнтрахта» 0:1.

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    • Свои первые баллы французы набрали только в третьем туре, обыграв, как упоминалось выше, своего предстоящего противника в родных стенах со счетом 4:1. Причем пропустив первыми.

    В преддверии этой игры «Марсель» потерпел домашнее поражение от аутсайдера «Аяччо» со счетом 1:2 в рамках чемпионата Франции, где «южане» идут третьими, но от первой строки отстают на три пункта.

    Данные клубы провели между собой три матча, два из которых выиграл «Марсель» и один поединок победителя не определил. К слову, во всех этих поединках забивали обе стороны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.24.

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    На викторию «Марселя» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.74.

    Вполне возможно, что и второй поединок между собой эти команды проведут результативно, ведь обе стороны будут стремиться взять очки по максимуму, что и скажется на характере игры. В общем, наш прогноз — ТБ 3,0.

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    «Спортинг» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.10.2022. Прогнозы на футбол. Атака превзойдет оборону
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