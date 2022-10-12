12 октября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов португальский «Спортинг» на своем поле сыграет против французского «Марселя». Поединок пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алвеладе» и начнется в 22:00 по мск. «Спортинг» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

С шестью набранными очками после трех проведенных игр «Спортинг» идет во главе своего квартета. Однако преследователи поджимают его вплотную, и поэтому любая потеря очков может сбросить португальцев с первой строчки.

Начали «львы» данную компанию очень убедительно, одержав две сухие виктории подряд, поочередно одолев на выезде немецкий «Айнтрахт» 3:0 и на своем поле «Тоттенхэм» 2:0.

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И только в третьем туре лиссабонцы допустили первую осечку в данном соревновании, крупно проиграв на выезде предстоящему противнику со счетом 1:4. Правда, такой результат во многом обусловлен ранним удалением у португальцев.

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А вот новый розыгрыш чемпионата Португалии начался не лучшим образом для «Спортинга», ведь за первые девять туров он набрал всего 16 очков и идет шестыми, уступая лидеру уже девять пунктов.

«Марсель»

«Марсель» же замыкает турнирную таблицу данной группы, набрав три очка в трех играх. Но от второй позиции его отделяет всего балл, так что выход в плей-офф для команды вполне реален.

Стартовали «провансальцы» в данном турнире с двух проигрышей подряд. В первом туре они в Лондоне уступили 0:2 «Тоттенхэму», после чего в родных стенах оказались слабее немецкого «Айнтрахта» 0:1.

Свои первые баллы французы набрали только в третьем туре, обыграв, как упоминалось выше, своего предстоящего противника в родных стенах со счетом 4:1. Причем пропустив первыми.

В преддверии этой игры «Марсель» потерпел домашнее поражение от аутсайдера «Аяччо» со счетом 1:2 в рамках чемпионата Франции, где «южане» идут третьими, но от первой строки отстают на три пункта.

Данные клубы провели между собой три матча, два из которых выиграл «Марсель» и один поединок победителя не определил. К слову, во всех этих поединках забивали обе стороны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.24.

На викторию «Марселя» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.74.

Вполне возможно, что и второй поединок между собой эти команды проведут результативно, ведь обе стороны будут стремиться взять очки по максимуму, что и скажется на характере игры. В общем, наш прогноз — ТБ 3,0.