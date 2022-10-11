Аллегри: Сегодня мы провалили тест на характер

Главный тренер «Ювентуса»высказался после поражения его команды в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Маккаби» (0:2).

«Трудно это объяснить, нужно молчать и работать больше, чем раньше, нужно выйти из этой ситуации.

Сегодня мы провалили тест на характер. Завтра мы возвращаемся, и до дерби мы все останемся в Континассе, это долг перед клубом, болельщиками и перед самими нами. Это дело сердца и страсти, и мне не нравится [то, как "Юве" себя проявил].

Мы должны вернуться к командной игре, потому что мы играем слишком индивидуально. Аньелли говорит, что нам должно быть стыдно? Он совершенно прав, отношение к делу не в порядке. Время от времени нужно сидеть в уединении и смотреть друг другу в глаза.

Когда испытание становится сложнее, оно становится еще прекраснее. Из этой ситуации нужно выйти с мужеством. Я никогда не думал об отставке», — цитирует Аллегри сайт Джанлуки Ди Марцио.

Туринцы проиграли третий раз за 4 тура и занимают 3-е место в группе H.