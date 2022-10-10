В УЕФА сообщили об ошибке в расписании квалификации Евро-2024

УЕФА разослал национальным федерациям сообщение об ошибке в календаре квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года.

«С сожалением сообщаем вам, что мы заметили проблему с календарем, и мы просим вас игнорировать список матчей, который был разослан.

Новая версия будет выпущена как можно скорее. Приносим извинения за причиненные неудобства», — приводятся слова УЕФА в Twitter Футбольной ассоциации Уэльса.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 прошла в воскресенье в немецком Франкфурте-на-Майне. Отмечалось, что квалификация начнется 23 марта 2023 года. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Напомним, УЕФА 20 сентября не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года из-за ситуации на Украине.