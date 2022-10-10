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    Орлов: ФИФА сообщила, что Малком и Клаудиньо могут играть за сборную России

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможной натурализации бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

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    «Нормально отношусь. Во всем мире это происходит — никуда не деться.

    Я специально просил у Егора Крецана (медиа-директора РФС — Прим. htl) выяснить, могут ли Малком и Клаудиньо чисто теоретически играть за сборную России — они ведь играли за олимпийскую сборную Бразилии. Оказалось, могут.

    Олимпийскую сборную хоть и курирует ФИФА, но это молодежная команда. В ФИФА сообщили, что эти двое могут играть за сборную России. Теоретически. Но их агент, например, недавно заявил, что они вообще это не обсуждали.

    Неизвестно, как это все пойдет. Но бразильцы часто берут второе гражданство. Им и их семьям хорошо в России. Санкт-Петербург — не самый плохой для них город. И вообще он очень красивый!» — сказал комментатор Sрort24.

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