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    Месси пропустит матч ПСЖ с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал о травме нападающего Лионеля Месси.

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    Аргентинец пропустил из-за повреждения матч 10-го тура Лиги 1 с «Реймсом» (0:0) и не сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» 11 октября.

    Возвращение Месси ожидается в игре с «Марселем» 16 октября.

    «Лео Месси почувствовал дискомфорт в икроножной мышце во время матча с "Бенфикой". Весьма вероятно, он сыграет против "Марселя" в воскресенье», — приводит слова Галтье пресс-служба парижского клуба.

    В текущем сезоне 35-летний Месси провел за «ПСЖ» 13 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач.

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