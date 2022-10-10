Месси пропустит матч ПСЖ с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Главный тренеррассказал о травме нападающего

Аргентинец пропустил из-за повреждения матч 10-го тура Лиги 1 с «Реймсом» (0:0) и не сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» 11 октября.

Возвращение Месси ожидается в игре с «Марселем» 16 октября.

«Лео Месси почувствовал дискомфорт в икроножной мышце во время матча с "Бенфикой". Весьма вероятно, он сыграет против "Марселя" в воскресенье», — приводит слова Галтье пресс-служба парижского клуба.

В текущем сезоне 35-летний Месси провел за «ПСЖ» 13 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач.