«Болонья» — «Сампдория»: счет 1:1, обзор голов

«Болонья» и «Сампдория» не выяснили, кто из них сильнее в матче 9-го тура чемпионата Италии, который завершился вничью 1:1.

В первом тайме гол Николаса Домингеса вывел хозяев вперед, а точный удар Филипа Джуричича спас гостей от поражения.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Сампдория 1:1 Голы: 1:0 Николас Домингес (32'), 1:1 Филип Джуричич (72') Болонья: Лукаш Скорупски, Андреа Камбьязо, Адама Сумаоро, Джон Лукуми, Хараламбос Ликояннис (Лоренцо Де Сильвестри, 18'), Гари Медель, Йерди Схаутен (Льюис Фергюсон, 73'), Риккардо Орсолини (Никола Сансоне, 73'), Николас Домингес (Джошуа Зиркзее, 79'), Михел Эбишер, Марко Арнаутович (Роберто Сориано, 79') Сампдория: Франческо Капуто, Филип Джуричич (Валерио Верре, 83'), Абдельхамид Сабири (Фабио Квальярелла, 70'), Маноло Габбьядини (Мехди Лери, 46'), Роналду Виейра (Гонсало Вильяр, 59'), Томас Ринкон, Томмазо Ауджелло, Омар Коллей, Джейсон Мурильо, Бартош Берешиньски, Эмиль Аудеро Предупреждения: Филип Джуричич (24'), Андреа Камбьязо (61'), Риккардо Орсолини (70'), Мехди Лери (74'), Валерио Верре (89')

«Болонья» набрала 7 очков, с которыми занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» замыкает таблицу с тремя очками. У нее ни одной победы в сезоне.