Источник: «Локомотив» рассматривает Семина на пост главного тренера

Московскийможет назначить на пост лавного тренера клубную легенду Юрия Семина, сообщает «Спорт-Экспресс»

Ранее пресс-служба «железнодорожников» объявила, что главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн покидают столичный клуб.

По данным издания, экс-защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассматривает на должность нового спортивного директора.

Юрий Семин возглавлял московский клуб 3 раза — с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 года.

Борис Ротенберг-младший завершил карьеру в июле 2022 года. С августа 2016 года он играл за «Локомотив», однако с середины сезона-2019/20 не выходил на поле из-за тяжелой травмы колена.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» проиграл 5 матчей подряд в РПЛ и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.