Источник: Рибери расторгнет контракт с «Салернитаной» и объявит о завершении карьеры

Франк Рибери Фото: globallookpress.com
По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, 39-летний француз планирует расторгнуть контракт с итальянским клубом и объявить о завершении игровой карьеры.
К такому решению Рибери подталкивают хронические проблемы с коленями, из-за которых в текущем сезоне он провел лишь один матч.
В дальнейшем бывший футболист «Баварии» и сборной Франции планирует заниматься либо тренерской, либо менеджерской деятельностью.
Рибери выступает за «Салернитану» с 2021 года. В прошлом сезоне он провел в Серии А 23 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.