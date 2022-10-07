Источник: Рибери расторгнет контракт с «Салернитаной» и объявит о завершении карьеры

Полузащитник «Салернитаны»в ближайшее время может завершить карьеру.

По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, 39-летний француз планирует расторгнуть контракт с итальянским клубом и объявить о завершении игровой карьеры.

К такому решению Рибери подталкивают хронические проблемы с коленями, из-за которых в текущем сезоне он провел лишь один матч.

В дальнейшем бывший футболист «Баварии» и сборной Франции планирует заниматься либо тренерской, либо менеджерской деятельностью.

Рибери выступает за «Салернитану» с 2021 года. В прошлом сезоне он провел в Серии А 23 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.