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    Защитником «Айнтрахта» интересуются клубы из топ-5 лиг Европы

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    Защитник «Айнтрахта» Эван Обите Н'Дика вошёл в сферу интересов команд из топ-5 лиг Европы. 23-летнего футболиста хотят подписать «Севилья» и «Вест Хэм». Об этом сообщает Jeunes Footeux.

    Обит Эван Н’Дика
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    Обит Эван Н’Дика

    По сведениям источника, «Севилья» хочет подписать футболиста в январе, так как перед стартом сезона потеряла Диего Карлоса и Жюля Кунде, а «Вест Хэм» намерен попробовать подписать Н'Дику бесплатно летом 2023 года.

    Ранее сообщалось, что Н'Дику хотят подписать итальянские команды. Речь шла о «Ювентусе» и «Милане».

    Н'Дика перешёл в «Айнтрахт» из «Осера» в 2018 году. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

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