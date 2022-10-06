Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

Сборнаяподнялась на 33-е место в обновленном рейтинге ФИФА, который был опубликован на официальном сайте организации.

В предыдущей версии рейтинга россияне занимали 35-ю строчку.

В этом году сборная России не провела ни одного официального матча. В конце сентября команда Валерия Карпина сыграла с Киргизией (2:1) в рамках товарищеской встречи.

Первое место в мировой классификации занимает сборная Бразилии (1 841 очков), далее следуют сборные Бельгии (1816) и Аргентины (1773).

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Бразилия — 1 841 очко

2. Бельгия — 1816

3.Аргентина — 1773

4. Франция — 1759

5. Англия -1728

6. Италия — 1726

7. Испания — 1715

8. Нидерланды — 1694

9. Португалия — 1676

10. Дания — 1666

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре сборная России может сыграть с Ираном и Боснией и Герцеговиной.