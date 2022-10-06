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    Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

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    Сборная России поднялась на 33-е место в обновленном рейтинге ФИФА, который был опубликован на официальном сайте организации.

    Сборная России перед матчем с Киргизией
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    Сборная России перед матчем с Киргизией

    В предыдущей версии рейтинга россияне занимали 35-ю строчку.

    В этом году сборная России не провела ни одного официального матча. В конце сентября команда Валерия Карпина сыграла с Киргизией (2:1) в рамках товарищеской встречи.

    Первое место в мировой классификации занимает сборная Бразилии (1 841 очков), далее следуют сборные Бельгии (1816) и Аргентины (1773).

    Топ-10 рейтинга ФИФА:

    1. Бразилия — 1 841 очко
    2. Бельгия — 1816
    3.Аргентина — 1773
    4. Франция — 1759
    5. Англия -1728
    6. Италия — 1726
    7. Испания — 1715
    8. Нидерланды — 1694
    9. Португалия — 1676
    10. Дания — 1666

    Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре сборная России может сыграть с Ираном и Боснией и Герцеговиной.

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