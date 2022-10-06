Сборная России поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России перед матчем с Киргизией Фото: rfs.ru
В предыдущей версии рейтинга россияне занимали 35-ю строчку.
В этом году сборная России не провела ни одного официального матча. В конце сентября команда Валерия Карпина сыграла с Киргизией (2:1) в рамках товарищеской встречи.
Первое место в мировой классификации занимает сборная Бразилии (1 841 очков), далее следуют сборные Бельгии (1816) и Аргентины (1773).
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Бразилия — 1 841 очко
2. Бельгия — 1816
3.Аргентина — 1773
4. Франция — 1759
5. Англия -1728
6. Италия — 1726
7. Испания — 1715
8. Нидерланды — 1694
9. Португалия — 1676
10. Дания — 1666
Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре сборная России может сыграть с Ираном и Боснией и Герцеговиной.