Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду прошли матчи 3-го тура группового турнира.

В списке претендентов значатся форвард «Лейпцига» Андре Силва, полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария, хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем и защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо.

Ди Мария отметился ассистентским дублем в матче с «Маккаби Хайфа» (3:1), Беллингем — гол и передача в игре с «Севильей» (4:1), Силва — два гола и пас в матче с «Селтиком» (3:1), а Ди Лоренцо — забитый мяч в игре с «Аяксом» (6:1).

Главная звезда «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попал в число номинантов. Он отметился дублем в ворота «Копенгагена» (5:0).