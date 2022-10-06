Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Джованни Ди Лоренцо Фото: globallookpress.com
В списке претендентов значатся форвард «Лейпцига» Андре Силва, полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария, хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем и защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо.
Ди Мария отметился ассистентским дублем в матче с «Маккаби Хайфа» (3:1), Беллингем — гол и передача в игре с «Севильей» (4:1), Силва — два гола и пас в матче с «Селтиком» (3:1), а Ди Лоренцо — забитый мяч в игре с «Аяксом» (6:1).
Главная звезда «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попал в число номинантов. Он отметился дублем в ворота «Копенгагена» (5:0).