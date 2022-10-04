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    Шредер: «Аякс» совершенно точно может обыграть «Наполи»

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    Главный тренер «Аякса» Альфред Шредер поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

    Альфред Шредер
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    Альфред Шредер

    «Мы совершенно точно можем обыграть "Наполи". У в составе нас тоже много высококлассных игроков сборных, которые могут проявить себя в этой встрече.

    В плане масштаба и бюджета "Ливерпуль" явный фаворит группы, но, что касается футбола, "Наполи" находится рядом. Это топ-клуб.

    "Наполи" демонстрирует изумительный командный футбол, много комбинирует. Он здорово прессингует, так что нам надо уверенно играть с мячом.

    У соперника есть и слабые стороны, но их немного. Не зря эта команда не потерпела в сезоне пока ни одного поражения», — цитирует Шредера официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Матч «Аякс» — «Наполи» пройдет сегодня, 4 октября и начнется в 22:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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