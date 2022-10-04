Шредер: «Аякс» совершенно точно может обыграть «Наполи»

Главный тренер «Аякса»поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

«Мы совершенно точно можем обыграть "Наполи". У в составе нас тоже много высококлассных игроков сборных, которые могут проявить себя в этой встрече.

В плане масштаба и бюджета "Ливерпуль" явный фаворит группы, но, что касается футбола, "Наполи" находится рядом. Это топ-клуб.

"Наполи" демонстрирует изумительный командный футбол, много комбинирует. Он здорово прессингует, так что нам надо уверенно играть с мячом.

У соперника есть и слабые стороны, но их немного. Не зря эта команда не потерпела в сезоне пока ни одного поражения», — цитирует Шредера официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Матч «Аякс» — «Наполи» пройдет сегодня, 4 октября и начнется в 22:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.