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    Сторожук: «Краснодар» не наиграл на победу, если объективно взять

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    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

    Александр Сторожук
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    Александр Сторожук

    «Результат ничейный. Если брать по ходу и разбирать игру быстро, то, наверное, мы скажем, что довольны, потому что не наиграли на победу, если объективно взять.

    Конечно, непросто нам приходится, потому что сегодня, например, центрального нападающего играл Никита Кривцов, когда он никогда, наверное, за всю карьеру не играл [на этой позиции]. Буквально сегодня попытались устно сказать, подсказать, перестроиться, но не получилось.

    И Бородин у нас заболел коронавирусом. Если здесь есть какие-то моменты с ротацией, то в линии атаки в роли центрального нападающего Кордобе пока нет замены.

    Ничейный результат для нас хороший, исходя из происходящего на поле», — отметил Сторожук в интервью «Евро-футболу».

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