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    Защитник «Олимпика»: Мы настроены сыграть со «Спортингом» лучше, чем против «Тоттенхэма» и «Айнтрахта»

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    Защитник «Марселя» Шансель Мбемба высказал мнение о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом».

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    «Лиссабонский "Спортинг" — очень хорошая команда. Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы сыграть лучше, чем против "Тоттенхэма" и "Айнтрахта".

    Я не собираюсь говорить, что происходит у нас внутри, но мы работаем на тренировках, чтобы попытаться порадовать наших болельщиков.

    "Спортинг" сильно изменился. Глядя на чемпионат Португалии, можно сказать, да, они сейчас не в первой тройке, но они хороши. Для нас это будет нелегко, но и для них тоже.

    Когда я смотрю на своих товарищей по команде и клуб, я понимаю, что мы способны побеждать», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    После 2-х туров у «Спортинга» 6 очков, у «Олимпика» — 0. Команды сыграют 4 октября в Марселе, начало матча в 19:45 мск. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.

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