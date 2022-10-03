Защитник «Олимпика»: Мы настроены сыграть со «Спортингом» лучше, чем против «Тоттенхэма» и «Айнтрахта»

Защитниквысказал мнение о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со

«Лиссабонский "Спортинг" — очень хорошая команда. Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы сыграть лучше, чем против "Тоттенхэма" и "Айнтрахта".

Я не собираюсь говорить, что происходит у нас внутри, но мы работаем на тренировках, чтобы попытаться порадовать наших болельщиков.

"Спортинг" сильно изменился. Глядя на чемпионат Португалии, можно сказать, да, они сейчас не в первой тройке, но они хороши. Для нас это будет нелегко, но и для них тоже.

Когда я смотрю на своих товарищей по команде и клуб, я понимаю, что мы способны побеждать», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

После 2-х туров у «Спортинга» 6 очков, у «Олимпика» — 0. Команды сыграют 4 октября в Марселе, начало матча в 19:45 мск. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.