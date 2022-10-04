Во вторник, 4 октября, французский «Марсель» на своем поле примет португальский «Спортинг» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Велодром», начало — в 19:45 по мск. «Марсель» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» в прошлом розыгрыше Лиги 1 выжал максимом из своего положения, заняв второе место, а с ним и прямой билет в групповой этап Лиги чемпионов.

В новом чемпионате клуб из юга Франции стартовал успешно и еще не проигрывал, выиграв семь игр и дважды сыграв вничью. С данными показателями он идет вторым с отставание в два очка от первого «ПСЖ».

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В преддверии данного поединка «южане» в гостях одержали викторию над «Анже» со счетом 3:0, а перед уходом на матчи сборных они расписали мировую на своем поле с «Ренном» — 1:1.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В Лиге же чемпионов «провансальцы» выступают слабо, проиграв обе проведенные встречи всухую. В первом туре они в Лондоне уступили 0:2 «Тоттенхэму», после чего в родных стенах оказались слабее немецкого «Айнтрахта» 0:1.

«Спортинг»

В 2021 году «Спортинг» смог наконец-то выиграть чемпионат Португалии, но в прошлом сезоне повторить свой успех не смог, финишировав на второй строке.

Зато в кое-то веки получилось выйти в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов из группы, но уже в 1/8 финала португальцы напоролись на «Манчестер Сити», проиграв дома 0:5 и скатав нулевку на выезде.

Новый розыгрыш чемпионата Португалии начался не лучшим образом для «львов», ведь за первые восемь туров набрали всего 13 очков и идут восьмыми, уступая лидеру уже девять пунктов.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Неудачи на внутренней арене лиссабонцы восполнили в Лиге чемпионов, где выиграли обе проведенные игры без пропущенных мячей и возглавляют свой квартет. Сперва «Спортинг» в гостях разгромил 3:0 «Айнтрахт», после чего дома переиграл 2:0 «Тоттенхэм».

Данные клубы провели между собой два товарищеских матча, в которых раз сильнее был «Марсель» 2:1 и один поединок победителя не определил — 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 2.34.

На викторию «Спортинга» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.60.

В случае неудачи в данном поединке «Марсель» рискует остаться без евровесны. Поэтому наверняка французы бросят все силы для достижения благоприятного результата в этой игре и смогут добыть три очка.