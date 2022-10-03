Хаджикадунич против матча России и Боснии: Не хочу участвовать в этой игре

Защитник сборной Босниине хочет участвовать в товарищеском матче со сборной России, которая назначена на 19 ноября.

«Я против того, чтобы играть этот матч. Я выступаю и всегда буду за мир. Лига знает мое мнение.

Я был очень шокирован, когда узнал об этом. Я не знаю, что сказать, кроме того, что я против этой игры. Мы все знаем, что происходит, и было бы большой ошибкой играть против России.

Это не тот матч, в котором я хочу принимать участие. Нынешняя ситуация — совершенно особенная.

Если бы это происходило здесь, в Швеции, я бы тоже не хотел быть в Швеции, это довольно естественное чувство. Я не хочу туда возвращаться.

Мы не получали никакой информации. Это решается между федерациями, мы, игроки, ничего не знаем. Это может показаться странным, но так оно и есть.

Если придет вызов в сборную и на этот матч я поговорю с федерацией или тренером. Я просто не захочу участвовать в этом матче.

Посмотрим. Но я туда не поеду», — сказал игрок в интервью Expressen.

Напомним, что боснийский игрок выступает за «Мальме» на правах аренды из «Ростова».