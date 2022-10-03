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    Хаджикадунич против матча России и Боснии: Не хочу участвовать в этой игре

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    Защитник сборной Боснии Деннис Хаджикадунич не хочет участвовать в товарищеском матче со сборной России, которая назначена на 19 ноября.

    Деннис Хаджикадунич
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    Деннис Хаджикадунич

    «Я против того, чтобы играть этот матч. Я выступаю и всегда буду за мир. Лига знает мое мнение.

    Я был очень шокирован, когда узнал об этом. Я не знаю, что сказать, кроме того, что я против этой игры. Мы все знаем, что происходит, и было бы большой ошибкой играть против России.

    Это не тот матч, в котором я хочу принимать участие. Нынешняя ситуация — совершенно особенная.

    Если бы это происходило здесь, в Швеции, я бы тоже не хотел быть в Швеции, это довольно естественное чувство. Я не хочу туда возвращаться.

    Мы не получали никакой информации. Это решается между федерациями, мы, игроки, ничего не знаем. Это может показаться странным, но так оно и есть.

    Если придет вызов в сборную и на этот матч я поговорю с федерацией или тренером. Я просто не захочу участвовать в этом матче.

    Посмотрим. Но я туда не поеду», — сказал игрок в интервью Expressen.

    Напомним, что боснийский игрок выступает за «Мальме» на правах аренды из «Ростова».

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