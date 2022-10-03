Анчелотти: Для нас это был не лучший день, но мы заслуживали победу

Главный тренер «Реала»прокомментировал итоги матча 7-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1).

«Для нас это был не лучший день, но мы заслуживали победу. Я думал о замене пенальтиста, но Бензема реализовал два важнейших пенальти в прошлом сезоне, он лучший пенальтист, который есть в команде.

Нам нет оправданий. Состав был очень хороший. Игра пошла не так, как мы хотели. Хотя все-таки мы могли победить, если бы забили с пенальти. Тем не менее, команда играла хорошо. Такие матчи случаются по ходу чемпионата.

Завершилась наша очень хорошая серия, но теперь мы хотим найти другую. Когда "Реал" не выигрывает, счастливых никогда не бывает. Ничья огорчает нас, но мы отреагируем на это», — цитирует Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» впервые в сезоне потерял очки и упустил шанс вернуться на первое место в турнирной таблице. У мадридцев и «Барселоны» теперь по 19 очков, но каталонцы находятся выше по дополнительным показателям.