ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Пари НН» — «Спартак»Справились без Соболева. «Спартак» продолжает погоню за «Зенитом»
  • 23:55
    • «Реал» в большинстве не справился с «Осасуной», Бензема не забил пенальти
  • 20:58
    • «Динамо» проиграло «Ахмату» в Грозном
  • 20:58
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН»
  • 23:41
    • «Ланс» вырвал победу у «Лиона»
  • 23:36
    • «Ювентус» разгромил «Болонью», у Влаховича гол и ассист
    Все новости спорта

    Анчелотти: Для нас это был не лучший день, но мы заслуживали победу

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Осасуна
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча 7-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1).

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Для нас это был не лучший день, но мы заслуживали победу. Я думал о замене пенальтиста, но Бензема реализовал два важнейших пенальти в прошлом сезоне, он лучший пенальтист, который есть в команде.

    Нам нет оправданий. Состав был очень хороший. Игра пошла не так, как мы хотели. Хотя все-таки мы могли победить, если бы забили с пенальти. Тем не менее, команда играла хорошо. Такие матчи случаются по ходу чемпионата.

    Завершилась наша очень хорошая серия, но теперь мы хотим найти другую. Когда "Реал" не выигрывает, счастливых никогда не бывает. Ничья огорчает нас, но мы отреагируем на это», — цитирует Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» впервые в сезоне потерял очки и упустил шанс вернуться на первое место в турнирной таблице. У мадридцев и «Барселоны» теперь по 19 очков, но каталонцы находятся выше по дополнительным показателям.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» обязан побеждать
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • За кем останется «армейское дерби»?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Лисы» быстро загонят «лесников»
  • «Лестер» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.95
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аякс — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брюгге — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры