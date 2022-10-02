«Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН»

Московский «Спартак» одержал выездную победу над «Пари Нижний Новгород» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте. Майга получил пас перед штрафной «Спартака», легко ушёл от Умярова с Зиньковским, продвинулся вперёд и из-под Мевли пробил в ближний угол — Селихов не дотянулся.

На 66-й минуте Зиньковский совершил заброс в штрафную нижегородцев, Промес сделал классную скидку на Николсона, который с лёта направил мяч в сетку ворот.

А на 75-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — мяч в штрафной угодил в поднятую руку недавно вышедшего на поле Янсане.

Квинси Промес с 11-метровой отметки исполнил паненку и не прогадал — мяч по центру залетел в сетку ворот.