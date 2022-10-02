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    «Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН»

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    Московский «Спартак» одержал выездную победу над «Пари Нижний Новгород» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

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    Счет в матче был открыт на 37-й минуте. Майга получил пас перед штрафной «Спартака», легко ушёл от Умярова с Зиньковским, продвинулся вперёд и из-под Мевли пробил в ближний угол — Селихов не дотянулся.

    На 66-й минуте Зиньковский совершил заброс в штрафную нижегородцев, Промес сделал классную скидку на Николсона, который с лёта направил мяч в сетку ворот.

    А на 75-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — мяч в штрафной угодил в поднятую руку недавно вышедшего на поле Янсане.

    Квинси Промес с 11-метровой отметки исполнил паненку и не прогадал — мяч по центру залетел в сетку ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Спартак 1:2
    Голы: 1:0 Maiga M. (37'), 1:1 Nicholson S. (66') Пари НН: Agapov I., Gotsuk K., Goylo N., Maiga M., Masoero L., Mikhailov Y., Milson, Nabiullin E. (Krotov V., 90'), Rybchinskiy D. (Yuldoshev I., 61'), Stotsky D., Suleymanov T. (Yansane M., 66') Спартак: Denisov D. (Klassen L., 67'), Dzhikiya G., Khlusevich D., Mevlja M., Nicholson S. (Meleshin P. A., '), Promes Q., Prutsev D., Selikhov A., Umyarov N. (Litvinov R., 46'), Zinkovskiy A. (Maslov P., 80'), Zobnin R. Предупреждения: Masoero L. (23'), Denisov D. (34'), Yuldoshev I. (78'), Yansane M. (88'), Dzhikiya G. (90+1'), Meleshin P. A. (90+5')
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