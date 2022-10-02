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    «Ювентус» разгромил «Болонью», у Влаховича гол и ассист

    «Ювентус» — «Болонья»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Болоньей» (3:0) в матче 8-го утра чемпионата Италии.

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    Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Влахович получил мяч в центральном круге поля, далее Душан разогнал атаку по центру и выполнил передачу на левый угол штрафной площади. Филип Костич слегка подработал мяч, а затем отлично пробил под правую штангу, Скорупски был бессилен.

    На 59-й минуте Локателли при развитии атаки по правому флангу выполнил хорошую передачу на ход Маккенни. Уэстон выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Душан Влахович оторвался от защитников «Болоньи» и головой пробил точно под правую штангу.

    На 62-й минуте Куадрадо с правой половины поля головой удачно выполнил передачу к линии штрафной площади в центр. Бонуччи пропустил мяч немного левее на Милика, Аркадиуш в свою очередь мощно пробил под перекладину, Скорупски ничего не смог поделать.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Болонья 3:0
    Голы: 1:0 Филип Костич (24'), 2:0 Душан Влахович (59'), 3:0 Аркадиуш Милик (62') Ювентус: Войцех Щенсны, Данило, Бремер, Леонардо Бонуччи, Алекс Сандро, Уэстон Маккенни (Хуан Куадрадо, 60'), Мануэль Локателли (Fabio Miretti, 77'), Адриен Рабьо (Маттиа Де Шильо, 77'), Филип Костич (Леандро Паредес, 60'), Аркадиуш Милик (Мойзе Кин, 81'), Душан Влахович Болонья: Марко Арнаутович, Никола Сансоне (Эмануэл Вигнато, 61'), Роберто Сориано (Льюис Фергюсон, 77'), Риккардо Орсолини, Николас Домингес (Гари Медель, 61'), Йерди Схаутен (Михел Эбишер, 77'), Хараламбос Ликояннис, Joaquin Sosa, Кевин Бонифаци, Лоренцо Де Сильвестри (Андреа Камбьязо, 61'), Лукаш Скорупски Предупреждение: Joaquin Sosa (90 + 2')

    «Ювентус» одержал первую победу в последних четырех матчах серии А. Команда набрала 13 очков и поднялась на седьмое место в таблице.

    Календарь и таблица Серии А

    «Болонья» осталась на 17-м месте, имея в активе 6 очков.

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