«Ювентус» — «Болонья»: счет матча 3:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Влахович получил мяч в центральном круге поля, далее Душан разогнал атаку по центру и выполнил передачу на левый угол штрафной площади. Филип Костич слегка подработал мяч, а затем отлично пробил под правую штангу, Скорупски был бессилен.
На 59-й минуте Локателли при развитии атаки по правому флангу выполнил хорошую передачу на ход Маккенни. Уэстон выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Душан Влахович оторвался от защитников «Болоньи» и головой пробил точно под правую штангу.
На 62-й минуте Куадрадо с правой половины поля головой удачно выполнил передачу к линии штрафной площади в центр. Бонуччи пропустил мяч немного левее на Милика, Аркадиуш в свою очередь мощно пробил под перекладину, Скорупски ничего не смог поделать.
«Ювентус» одержал первую победу в последних четырех матчах серии А. Команда набрала 13 очков и поднялась на седьмое место в таблице.
«Болонья» осталась на 17-м месте, имея в активе 6 очков.